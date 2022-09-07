شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى في الكنيسة الأرثوذكسية واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في الكنيسة، فعندما أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن رغبته فى إنشاء مشروع قبطى أوروبى، كان من الضرورى إيجاد اسم يعكس طبيعة وأهداف هذا المشروع، ومن هنا جاءت تسمية الأكاديمية.

وخلال السطور نرصد أبرز المعلومات عن الأكاديمية من الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية عبر الإنترنت.

1 - بدأت فى العام الدراسى الأول الذى بدأ فى سبتمبر 2020.

2 - تهدف إلى إيصال معظم العلوم الكنسية والتراث القبطي للأقباط وغير الأقباط فى جميع أنحاء العالم.

3 - تقدم دورات دراسية فى العلوم التالية: تاريخ الكنيسة، دراسات العهد القديم، اللغة القبطية، تاريخ الالحان والموسيقى، الدراسات الليتورجيا، الأيقونات القبطية، والمشورة المسيحية.

4 - تقدم دراسات عبر الإنترنت بواسطة محاضرون مؤهلون تأهيلاً عالياً.

5 - تعتبر الدراسات التى تقدمها الأكاديمية مترجمة إلى 4 لغات أوروبية، بالإضافة إلى اللغة العربية.

6 - جميع الدراسات والدورات تتم عبر الإنترنت، بما فيها علم الألحان.

7 - يمكن لأي شخص التسجيل إما كطالب يهدف إلى إكمال الدورات واجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات، أو كزائر يحق له زيارة المكتبة الإلكترونية والاستفادة من محتوياتها.