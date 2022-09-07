شكرا لقرائتكم خبر عن 16 نوعا من النسور عرضة للانقراض.. أبرزهم النسر الذهبى والرخمة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف محمد كامل، مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن النسور تلعب دورًا أساسيًا في الصحة البيئية للبيئة والتوازن البيئى، حيث أنها تُسمى بـ"طاقم تنظيف الطبيعة"، تلعب النسور دورًا حيويًا في البيئات التي تعيش فيها من خلال معالجة جثث الحيوانات، ويساعد سلوكهم في الكسح في الحفاظ على صحة النظم البيئية وتقليل انتشار المرض، من خلال استهلاك "جيف" الحيوانات بكفاءة.



النسر الأمريكى

وأشار كامل، لـ"الخليج 365"، إلى أنه يمكن للنسور أيضًا أن تلغي الحاجة إلى جمع ونقل جثث الماشية إلى مصانع المعالجة، مما يوفر ملايين اليوروهات في إدارة النفايات كل عام ومئات الآلاف من الأطنان من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، بشكل أساسي، كما توفر النسور خدمات النظام البيئي المجانية التي تفيد الطبيعة والمجتمع ككل، مضيفا: ولكن على الرغم من أهميتها، غالبًا ما يتم تجاهل النسور وإساءة فهمها، وبالتالى تواجه مجموعة من التهديدات في العديد من المناطق التي تحدث فيها، يتعرض سكان العديد من الأنواع للضغط وبعض الأنواع تواجه الانقراض.



النسر الرمادى

وأضاف: هناك 23 نوعًا من النسور في مجموعتين جغرافيتين، تشمل المجموعات نسور العالم القديم ونسور العالم الجديد، تأتي النسور من العالم القديم من آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتعيش نسور العالم الجديد في أمريكا الشمالية والجنوبية، ويعد النسر المصري أحد أهم أنواع الطيور القليلة التى تستخدم الأدوات، حيث يستخدم الحصى في مطرقة بيض كبير مثل بيض النعام، وقد تم الإعجاب به عبر التاريخ لذكائه ووجهه الأصفر المذهل والريش الأبيض، وخلدوا صورته الظلية كهيروغليفية في كتاباتهم.



نسر الكوندور العملاق

ولفت إلى أن النسر المصري هو النسر المهاجر الوحيد لمسافات طويلة في أوروبا، تحلق بسرعة تصل إلى 640 كم في اليوم ، ويمكنها السفر لمسافة 5000 كم عند الهجرة بين مواقع التكاثر الأوروبية ومناطق الشتاء في الحافة الجنوبية للصحراء، قائلا: نتيجة للأنشطة البشرية المختلفة يواجة النسر المصري الكثير من التهديدات، من صيد جائر، وافتراس بعض الحيوانات للطيور الصغيرة، علي الأخص النسر الذهبي وإبن أوي والثعالب الحمراء التي تفترس صغار الرخمة المصرية، يُصنف الرخمة ضمن الطيور المعرضة لخطر الإنقراض، فقد انخفض عدد الرخمة المصرية في معظم أنحاء العالم بشكل ملحوظ، حيث يصل معدل الإنخفاض السنوي منذ عام 1999 إلي حوالي 35% تقريبًا.



نسر الجيفرون

واستطرد: تعتبر العديد من أنواع النسور المهددة بالانقراض، من بين 23 نوعًا ، 16 منها تعتبر مهددة أو معرضة للخطر أو مهددة، في بعض أجزاء العالم، انخفض عدد النسور بنسبة 90%.