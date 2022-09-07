شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق السلام وإنشاء ممشى سياحى بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل التجهيزات والاستعدادات لاستضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر قمة المناخ COP 27 بمشروعات خدمية ورفع كفاءة مرافق حيوية داخل المدينة، وبينها تطوير طريق السلام وإنشاء ممشى سياحى بطول 5 كيلومترات.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تجرى أعمال تطوير طريق السلام وتجهيز وتمهيد امتداد مركز المؤتمرات وساحة انتظار السيارات، في إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ COP 27.

وأضاف أن أعمال تطوير طريق السلام تشمل رفع كفاءة وتوسعة الطرق وأعمال زراعات وزيادة المساحات الخضراء، وأحواض زهور، وإنشاء ميادين، وأعمال إنارة، وأعمال فنية وتجميل، وإنشاء ممشى سياحى بطول 6 كم على جانبى الطريق.

وأوضح أن مكونات جانبى الطريق 82 محلا تجاريا، 66 كشك بيع، مسار للدراجات، ممشى بعرض من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالإضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة ألعاب أطفال (كيدز إريا)، ومحلات خدمية وحمامات عمومية.

وقال المحافظ إنه يتابع تنفيذ هذا المشروع، ووجه بتكثيف العمالة ومضاعفة ساعات العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة، استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ بشرم الشيخ.