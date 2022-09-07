شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون زيادة شبكة منافذ بيع السلع المدعمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد زيادة شبكة منافذ بيع السلع المدعمة في المحافظات، لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء زيادة شبكة منافذ بيع السلع المدعمة في المحافظات، لمواجهة غلاء الأسعار.

وأيد 89% من القراء زيادة شبكة منافذ بيع السلع المدعمة في المحافظات، لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 11% من القراء زيادة شبكة منافذ بيع السلع المدعمة في المحافظات، لمواجهة غلاء الأسعار.



