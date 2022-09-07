شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة ساحرة ومعالم تاريخية.. 29 صورة ترصد جمال معالم مدن جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدن محافظة جنوب سيناء الـ9 تتلاقى على أرضها كل معالم الطبيعة والجمال والتاريخ بأنواعها، كما تلتقى وجوه القادمين للتمتع بمشاهدة جمالها من كل أنحاء العالم فى محبة وإخاء وسلام.

ـ الطور: مدينة ذكرت فى القرآن الكريم عاصمة جنوب سيناء توفر كل سبل الراحة والمعيشة الكريمة لقاطنيها، فهي المدينة التي تجد فيها جميع المصالح الحكومية إلى جوار البنوك والمدارس العامة والخاصة، وكذلك الجامعات على اختلاف أصنافها وتنوع كلياتها وتتسم الحياة في هذه المدينة بالهدوء والأناقة، حيث الشوارع واسعة نظيفة والأحياء متقاربة.

ـ شرم الشيخ: أهم المراكز الرئيسية لجذب السياحة الدولية والداخلية، بالإضافة إلى كونها مصيفا ومشتى عالمياً يعشقه محبو الصيد والسباحة والغوص تحت الماء، بها أكبر مراكز الغوص المجهزة، تم تصنيفها كواحدة من أجمل أربع مدن في العالم لعام 2005، وفازت بجائزة منظمة اليونسكو ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة.

وتقع فى نطاق المدينة محمية رأس محمد بها نشاط لغوص والسباحة، ومحمية نبق منطقة ذات جذب سياحي لهواة الغوص والسفاري ومراقبة الطيور.

ـ مدينة نويبع: تطل المدينة على خليج العقبة، يقصدها السائحون بهدف الاسترخاء والاستجمام بعيداً عن الأماكن السياحية الصاخبة للاستمتاع بالشواطئ الرملية الرائعة الذاخرة بالخيم البدوية الفريدة.

ـ مدينة دهب: من أشهر مدن العالم السياحية مفضلة عند السياح من الداخل والخارج، وتلبي المدينة رغبات زائريها على اختلاف ثقافاتهم وهواياتهم، حيث المتعة ممزوجة بروعة الطقس وتنوع الأنشطة كما تزداد شهرة المدينة كلما تعمقنا في مياه البحر إذ الشعاب المرجانية تتكون بكثافة، ومن معالمها محمية أبو جالوم.

ـ مدينة رأس سدر: عرفت منذ عهد المصريين القدماء والنبي موسى والمسيح والإغريق والرومان يقصدها السياح بشكل متزايد، تتمتع بسواحل رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية ومياهها هادئة، يوجد بها معالم سياحية مثل "قلعة الجندي" أو "قلعة سدر".

ـ مدينة أبوزنيمة: يوجد بها مصنع الفيرومنجنيز الذي يعتبر من أكبر القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط في صناعة حديد الغفل وسبيكة الفيرومنجنيز، ومصنع الجبس وهو من أكبر القلاع الصناعية في إنتاج الجبس.

ـ مدينة أبو رديس: أول مدينة بترولية في سيناء، حيث بدأ إنتاج البترول في حقولها البرية عام 1953، ثم اكتشف أول بئر بحري بها وهو حقل بلاعيم البحري عام 1961، أما إنتاج الغاز فبدأ بها عام 1976م، ومن مناطقها الأثرية (دير البنات)، وجبل المناجاة، ومنطقة البريجة وآثار نبطية، وجبل الطاحونة، وسلسلة جبال سربال، وآثار النواويس بوادى صواوين.

ـ مدينة طابا: تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة ومياه خليج العقبة، وتمثل المدينة قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة لموقعها المتميز الذي يشرف على حدود 4 دول هي مصر السعودية الأردن فلسطين، وتعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مقابلة الميناء البحري الوحيد للأردن وهو ميناء العقبة، وأشهر معالمها الطبيعية محمية طابا.

ـ مدينة سانت كاترين: أعلى الأماكن المأهولة في سيناء حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر في قلب جنوب سيناء على بعد 300 كم من قناة السويس، وتبلغ مساحتها 5130 كم مربع وتحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء وفي مصر كلها وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسي وجبل الصفصافة.