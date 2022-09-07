حماية قانونية وتسهيل التحويلات.. ننشر مطالب المصريين بالخارج من وزيرة الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد العام للمصريين بالخارج، تفاصيل مطالب المصريين العاملين في الخارج خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة مع السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة.

وأشاد المصدر لمصراوي، بدور وزيرة الهجرة للترحيب بمطالب الاتحاد على أمل بحثها وتنفيذها على أرض الواقع في القريب العاجل، مشيدا بدور القيادة السياسية في اختيار السفيرة سها الجندي في وزارة الهجرة، وهو القطاع الذي يخدم أكثر من 12 مليون مصري في مختلف دول العالم.

واستعرض المصدر مطالب المصريين بالخارج على النحو التالي:

- شحن جثمان المتوفي بالخارج على نفقة الدولة.

- توفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج أمام القضاء، خصوصا في دول الخليج.

- توفير سيارة للمواطن المصري بالخارج ويسدد الجمرك الخاص بها على أن تقسط بفوائد مقبولة.

- توفير البريد المصري بالقرى والنجوع لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج في القرى والأرياف لذويهم.

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع بوزيرة الهجرة كان له أكثر من مناسبة الأولى هو اعادة إنتخابات الجمعية العمومية، وثاني المناسبات هي الاجتماع الأول مع وزيرة الهجرة السفيرة سها الجندي.