رواتب تصل لـ 7 آلاف.. القوى العاملة تعلن وظائف جديدة -تفاصيل وطرق التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها تلقت طلبات من 56 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 1922 وظيفة جديدة خالية، في عدد من التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تبدأ برواتب من 2400 جنيه شهريا وتصل لـ 7 آلاف جنيه في بعض الأماكن، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

وأشارت إلى أن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدر عن "الوزارة"، تعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 15 محافظة،هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا، دمياط، الغربية، بورسعيد، البحيرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجيدد، قنا، أسيوط ، سوهاج.

وفي التخصصات الآتية: أمن إداري، ومشرفين أمن، مندوبي مبيعات، محاسبين، عمال وفنيين انتاج، أخصائي تسويق، مدرسين في عدد من التخصصات، مهندسين في عدد من التخصصات، مشرفي أقسام ورديات، مندوبي علاقات عامة ،أخصائي مخازن، كيميائي، أخصائي تمويل، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

ودعت وزارة القوى العاملة، الراغبين في شغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه التوجه إلى مقر الوزارة على عنوان 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو الاتصال على تليفون: 22403571 – 22609354، أو المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديرات، أو الدخول على الموقع التالي: www.manpower.gov.eg"