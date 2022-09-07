شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم قرارت وزير الرى بشأن مشروع تبطين الترع والرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية.





وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:‎1- تم التباحث خلال الاجتماع حول الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومى الثالث للصرف في إطار النهج القطاعى المتكامل" والجارى تنفيذه بتمويل من بنك التعمير الألماني والإتحاد الأوروبى.

‎2- التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة إستخدام تقنيات أكثر إستدامة في أعمال التأهيل بمصر ، وذلك في إطار التقييم المرحلى لمشروع تأهيل الترع ، والعمل على وضع معايير واضحة للمرحلة القادمة.

‎3- تم الاتفاق أيضاً على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن إستخدام نظم الرى الحديث في مصر بديلاً عن الرى بالغمر، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

‎4- تم بحث الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم حيث سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن وجناح للمياه ، بالإضافة لمبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.