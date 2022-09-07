شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية 2022 خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات ويتم اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث سيتم اعتمادها من الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وذلك بعد ان انتهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى، وكذلك الرصد والتجميع، حيث تمت عملية التصحيح فى 9 مقرات لتصحيح الدور الثانى فى المناطق التالي: القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ- البحيرة - الشرقية - الدقهلية – الجيزة.

وكان قد تم إصدار التوجيهات للمراكز بتطبيق نفس الضوابط والتعليمات التى كانت عليها مقرات الدور الأول، على أن يكون بكل منطقة ثلاث مقرات المقر الأول لتصحيح المواد العربية ومقر لتصحيح المواد الشرعية والمقر الثالث لتصحيح المواد الثقافية ويحظر عقد تصحيح مقرين فى مكان واحد وتتحمل المنطقة المسئولية حال مخالفة هذا التعليمات مع تجهيز كافة المتطلبات لنجاح عملية التصحيح أجهزة كشف الحرارة والمراوح ومبردات المياه وماكينة تصوير فى كل مقر وطاولات وكراسى والعمل على توفير كل ما من شأنه يعمل على راحة المصححين العمل على نظافة المقرات.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الدور الثانى بلغ 61278 طالبا وطالبة، ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الدور الثانى قبل يوم 10 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى والمتخلفين عن التسجيل، وذلك بعد إعلان النتيجة بـ 48 ساعة.