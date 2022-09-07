شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار رطب نهارا.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة كما يلى:
- الأربعاء 7 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
- الخميس 8 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
- الجمعة 9 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.