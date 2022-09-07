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تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - يشهد قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية عملية تطوير وتحديث، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، فى إطار التحول الرقمى، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات.


- المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة:

قبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:

 

1- بطاقة الرقم القومى سارية.

 

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

 

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

 

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

 

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

 

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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