شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية عملية تطوير وتحديث، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، فى إطار التحول الرقمى، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات.





- المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة:

قبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:

1- بطاقة الرقم القومى سارية.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.