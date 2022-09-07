شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أوشكنا على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة مع الجهات المعنية أوشكت علي الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030 التى تستهدف تحقيق الالتزام بالأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان نستهدف تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي للمجتمع، على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأشار إلي أن الدولة تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين -بحلول عام 2030- بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل وعالي الجودة وشامل، يدعم التغذية الصحية والأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون من التقدم بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألف إلى 2.8 مليون طفلٍ للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

ويشار إلي أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، سيتطلب العمل عبر مجموعة من الجهات والقطاعات المختلفة، وهو ما تم وضعه كمبدأ شامل في مسودة الاستراتيجية.