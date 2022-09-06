شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: برنامج تدريبى لأطباء التكليف بالسويس بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للأطباء، وفد نقابة أطباء السويس المكون من الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس والدكتور أحمد عبد الفتاح والدكتور إيهاب الصاوي عضوا مجلس نقابة السويس، مع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر والدكتور محمد الشربيني نقيب أطباء دمياط والدكتور محمد فريد أمين عام النقابة العامة للأطباء والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.

وقال الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام، إن الاجتماع تضمن مناقشة القضايا العامة المختلفة للأطباء والتي تطول محافظة السويس، واستعدادات محافظة السويس لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وأضاف أن د. إسماعيل الحفناوي استعرض أوجه الدعم الذي يتبناه محافظ السويس لقطاع الصحة بالسويس من إمكانيات مادية والاهتمام بتحسين أحوال الفريق الطبي.

كما تناول الاجتماع أطباء التكليف والزمالة بمحافظة السويس، وأكد د. إسماعيل الحفناوي أن تدريب أطباء التكليف سيكون بشكل دوري ولن يتم تنفيذه إلا بموافقة أطباء التكليف، وكذلك بوجود مدربين لهم لضمانة تنفيذ برنامج تدريبي حقيقي، وعن أطباء الزمالة أكد الحفناوي أن مديرية الصحة بالسويس بصدد التعاقد مع مدربين في التخصصات المختلفة لتدريب أطباء الزمالة المصرية بالمحافظة.

من ناحيته، أشار د. تامر البوهي نقيب أطباء السويس إلى الاتفاق على تنظيم لقاءات دورية بين مجلس نقابة أطباء السويس ووكيل الوزارة لبحث التنسيق وحل المشكلات المختلفة للأطباء سواء بالقطاع الخاص أو بمستشفيات السويس الحكومية، وأن نقابة أطباء السويس تؤكد على اهتمامها بتقديم خدمة صحية تليق بالمجتمع السويسي نفس اهتمامها بمصالح الأطباء.