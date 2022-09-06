شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بالمكتب الفنى لبحث خطة الحماية المدنية للكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مساء اليوم مع المكتب الفنى لقداسته، بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والقس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

وجرى خلال الاجتماع وضع خطة لمراجعة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بالكنائس بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، كما تم وضع آليات للمتابعة المستمرة للكنائس في هذا الشأن.

وكان قداسة البابا التقى فى المقر البابوي بالقاهرة الفائزين فى المسابقة الكبرى التي نظمتها مجلة مدارس الأحد للنشء، وتحدث قداسته معهم عن مفهوم النجاح.

وأشار قداسة البابا إلى أن مقومات النجاح من خلال حروف الكلمة ن ج ا ح وهي:

ن: نظام: في كل شئ في الحياة

ج: جهاد: الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ. (مز ١٢٦: ٥)

ا: إيمان: الثقة في الله وفي النفس

ح: حصاد: والحصاد هو ثمرة التعب والجهد.

واستمع إلى أسئلة الفائزين والتي تنوعت بين أسئلة روحية ولاهوتية عملية، حيث دارت حول معاني الرضا والفرح والمحبة والإدانة النجاح، الغفران،.. إلخ.

وعبر الحضور عن فرحتهم بلقاء قداسة البابا وقدمت إحدى الفائزات (من إيبارشية البلينا بسوهاج) باقة ورد لقداسته وقالت له: "كل أولادك في إيبارشية البلينا يرسلون لك محبة مع هذه الورود" كما قدمت طفلة في المرحلة الابتدائية عمل فني يدوي هدية لقداسة البابا، وطلب الشاب "أندرو" وهو في المرحلة الثانوية من إيبارشية جرجا، توقيع قداسة البابا على بحث قام بإعداده بعنوان "لآلئ نفيسة لباباوات الكنيسة" وشجعه قداسته بعد أن تصفح محتوى البحث باهتمام ووقع عليه، بعد أن كتب عبارة "برافو يا أندرو".