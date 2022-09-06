شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية: لا صحة لما يشاع حول بيع مقتنيات الفنان نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الجدل الدائر حول بيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا: "نكن كل الاحترام والتقدير للفنان نور الشريف كونه ممثل عظيم، ونحن تواصلنا مع أسرة الفنان والتي منحتنا بعض المقتنيات".

وأضاف زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عب قناة الحياة، أن أسرة الفنان نور الشريف سلمت مكتبة الإسكندرية في 2016، 6022 كتابا وحوالي 167 ورقة كأوراق وعقود خاصة بشركته الإنتاجية، و9 كراسات بخط يده مدون بها بعض الملاحظات والخواطر، وهذه المقتنيات موجودة بالمكتبة.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: "لدينا جناح كامل للرئيس الراحل عبد الناصر والرئيس السادات، بها ملابس ومقتنيات ومكتب وكتب ودروع، ولدينا مقتنيات بعض الشخصيات الكبار مثل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ولكن عندما يمنح أحد المكتبة إهداءات نضعها باسمه في المكتبة، ولا يجوز الحديث عن مكتبة الإسكندرية بشكل سيء".