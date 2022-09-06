النيابة تطلب التحريات عن حريق مطعم بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق بأحد المطاعم بشارع فيصل دون إصابات، لكشف ملابسات الحادث.

كما انتدبت المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق وتحديد السبب وراء اندلاعه، وكذلك سؤال العاملين بالمكان للوقوف على الظروف والملابسات التي أدت لذلك.

يذكر أن إشارة وردت لغرفة عمليات النجدة بالجيزة، تؤكد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة لهب من داخل مطعم باحد الشوارع بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وقد تم السيطرة عليها وتنفيذ عملية التبريد لمنع تحديد النيران مرة أخري وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمدخنة المطعم، وتم اتخاذ اللازم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.