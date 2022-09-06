رئيس مجلس الدولة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة ويوقعان بروتوكول تعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مارك باريتي سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي بين مجلس الدولة وبين السفارة الفرنسية.

واستهل السفير الفرنسي زيارته بتقديم التهاني إلى رئيس مجلس الدولة بمناسبة توليه رئاسة المجلس.

وأعرب المستشار عادل عزب خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره للسفير مارك باريتي على جهوده في دعم الروابط الثقافية والاجتماعية بين مصر وفرنسا، واستعرض دور مجلس الدولة المصري، وارتباطه بنظيره الفرنسي، كما تناول المحاور الأساسية التي يوليها مجلس الدولة اهتمامه الأكبر في الفترة الحالية، ومنها استكمال مشروع ميكنة العمل القضائي والإداري بالمجلس، والتدريب المستمر لأعضاء مجلس الدولة، وتنمية مهارتهم المعرفية واللغوية.

وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفان بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة المصري والسفارة الفرنسية بالقاهرة على مختلف الأصعدة الثقافية.