شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة تترأس مجلس إدارة مصنع حربى: سيدات كثر يعملن بمصانع الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة دينا عبد المنعم أول سيدة تترأس مجلس إدارة مصنع 27 الحربي، إنها تخرجت من كلية الهندسة قسم قوى كهربائية بتفوق، وتعينت فى الإنتاج الحربى عام 1998 مهندسة درجة ثالثة في قسم الصيانة.

وأضافت أول سيدة تترأس مجلس إدارة مصنع 27 الحربي، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى، أنها ظلت لسنوات في الصيانة وتدرجت في المناصب، متابعة: "كنت متميزة في عملى وظللت لفترة كبيرة في الورش والصناعة وتعلمت ما هي الصناعة والصيانة والآلات".

وتابعت أول سيدة تترأس مجلس إدارة مصنع 27 الحربى: "مبدئى أن الشىء الذى تقوم بفعله بشكل جيد يأتى بنتيجة ويكون عائدها ليس على الشخص بمفرده ولكن على المجتمع كله، وكنت أول مساعد وزير للإنتاج الحربى"، موضحة أن المصنع الذى عملت به كان مصنع سلاح بالإنتاج الحربى وكان يعمل فيه سيدات كثيرة.