شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحترافية وجهازية أجهزة وزارة الداخلية تسهم في التصدي الفاعل للجرائم المتنوعة لاسيما جرائم الأموال العامة.

فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط مدير احدى شركات الاستيراد والتصدير بالجيزة لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة أبرزها الذهب والتنقيب عـن الآثار من الخارج دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة ودون ســداد الضرائـب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها، وقيامه بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة "الإنترنت" للترويج لبيع تلك الأجهزة.

ونجحت الإدارة في ضبط 25 جهاز يتم استخدامها فى الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل –وقدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها ب6 مليون جنية.

وفى اطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين سجلت الإدارة نجاحات كبيرة في هذا المجال فقد تمكنت من ضبط 4 تشكيلات عصابية في بالغربية والبحيرة وسوهاج قام عناصرها بالاستيلاء على ما يقرب من 17.322 مليون جنيه ، بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها كما رفضوا رد أصوال المبالغ المستولى عليها لأصحابها .

وفى اطار جهود الإدارة في التصدي لمحاربة الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبى شنت حملة امنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبى على مستوى الجمهورية ، اسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا بالقاهرة والجيزة واسيوط والإسكندرية والمنيا والاسماعيلية والغربية بحجم تعاملات ومبالغ مالية بلغت قرابة 13.7 مليون جنيه.

وفى مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفى وتزوير المحرارت الرسمية تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية الممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى دون اثباتها بدفاتر وزارة الصحة

كما عثر بحوزته على اكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الاداوت المستخدمة في التزوير.

وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الوقائع واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.