شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا فرص أمطار بعدة مناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يؤكد لـ"أبو مازن" استمرار مصر فى تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

ورحب الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس، مؤكداً استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشددا على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصةً فى قطاع غزة.

وزير التموين يعلن فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات

أعلن الدكتور عَلى المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وأكد وزير التموين، أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالى، لافتا الى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية .

رئيس الوزراء: تعديل جديد بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، وأن هناك تعديل جديد بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب لصناعات بعينها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروع لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون وتوسعات فى شمال البحيرة لاستخراج ملح نقي وبدء طرح زريعة الأسماك ببحيرة قارون قريباً.

وأوضح فى تصريحات تليفزيونية على هامش زيارته لمحافظة الفيوم أن الدولة قطعت شوط كبير فى تطوير وتطهير البحيرات المصرية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ، موضحا إنه تم رفع كفاءة مصرف بحر يوسف فى الفيوم لمنع تسريب مياه الصرف لبحيرة قارون ، موضحا أن بحيرة قارون مساحتها 55 ألف فدان وتم العودة لمنسوب المياه الطبيعي لها بعد حل الأزمة، مؤكدا أن السمك بدأ فى التواجد فى البحيرة وتزايد أعداد الطيور التي تتواجد.

أمانة مسعف وسائق بسوهاج.. يعيدان 1.9 مليون جنيه لأسرة متوفين فى حادث.. صور

عثر مسعف وسائق بهئية الإسعاف المصرية فى سوهاج على مبلغ مالى قدره مليون 923.20 ألف جنيه على إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووفاة شخصين فى الحادث.

وسلم المسعف عماد رويس لبيب والسائق علاء أحمد إبراهيم العاملان على السيارة رقم 1318 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف مدخل جهينة الصحراوى مبلغ مليون 923.20 ألف و2 هاتف محمول لأهل المتوفين بمركز شرطة جهينة على محضر تسليم أمانات ورفضوا أخد أى مبالغ مالية طبقا للقانون وعللوا ذلك أن هذا هو واجبهم وصميم عمليهم برا بالقسم الذى أقسموه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين فى الحوادث.

وهذه ليست الواقعة الأولى لأمانة رجال هيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية بل أن كل يوما هناك وقائع مماثلة يضرب فيها رجال الإسعاف المثل على الأمانة والشرف.

الزراعة: إضافة 5 ملايين فدان لزيادة المساحة المنتجة للسلع الاستراتيجية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية قامت بعدة خطوات للوصول للاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الاستراتيجية ومن بينها إضافة 5 ملايين فدان لزيادة المساحة المنتجة للسلع الاستراتيجية.

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية على قناة dmc، أن الدولة المصرية أضافت المساحة المنتجة مع مراعاة الكفآة الإنتاجية من خلال مشروعات مختلفة من بينها مشروع استنباط تقاوى الخضر والفاكهة محليا.

أوضح "القرش" أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة انعكس بشكل كامل على زيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني ، مشيرًا إلى انتهاج آليات التحول الرقمي ورفع وعي الفلاح المصري ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الرقعة الزراعية ما ساهم بدوره في رفع القدرات الإنتاجية للدولة.

وضع المتهم بقتل فتاة الشرقية في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر

قررت محكمة جنايات الزقازيق، خلال ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، والتى قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، إيداع المتهم في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته النفسية، ونظر الدعوة يوم 3 أكتوبر المقبل.

واستمعت محكمة جنايات الزقازيق خلال ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، إلى المدير الإدارى للمستشفى المتخصص في العلاج النفسى الذى كان يتعالج فيه المتهم عام 2019.

وزير الإسكان يوجه بإتاحة تخصيص أراض لكافة المتقدمين لمشروع بيت الوطن

فى بشرى سارة لحاجزي مشروع "بيت الوطن"، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتاحة المزيد من قطع الأراضى لاستيعاب طلبات جميع الحاجزين بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والذين قاموا بالتحويل لحجز قطع أراض، ولم يصبهم الدور نظراً لورود تحويل آخر قبل تحويلهم.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، لمتابعة سير إجراءات التخصيص بالمرحلة الثامنة التى تم غلق باب الحجز بها مؤخراً، مؤكدا أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد الوزير على أهمية تطوير العمل بمشروع بيت الوطن، حيث إن هناك مجموعة من الأفكار المطروحة لتطوير العمل بالمشروع، موجها مجموعة العمل بالتواصل المباشر معه لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار للتشخيص السريع للكشف عن كورونا استعدادا لمؤتمر المناخ

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن خطة التأمين الطبى الوقائى لمؤتمر المناخ COP 27، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر بداية شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ تتضمن توفير عيادات ثابته ومتنقله بالحجر الصحى بالمطارات وأماكن إقامة الوفود والقاعات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالرعايات المركزة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدولى ومستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مصغر، وتوفير مليون ونصف اختبار التشخيص السريع للكشف عن فيروس كورونا "rapid test".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

التموين: استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه لإنشاء 18 منطقة تجارية بـ14 محافظة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية، وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ، وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا.

وزيرة التخطيط: تأسيس صندوق داخل "مصر السيادى" لتجهيز الحصص المقرر طرحها بلجنة الطروحات

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تأسيس صندوق فرعى داخل صندوق مصر السيادى يتم من خلاله تجهيز الحصص التى من المقرر طرحها في لجنة الطروحات.

وقالت السعيد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، "إنه تم تأسيس صندوق فرعي داخل صندوق مصر السيادي يتم من خلاله تجهيز الحصص التي من المقرر طرحها في لجنة الطروحات، بحيث يكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وأن أول الحصص التي سيتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام (المملوكة للدولة)".

ويأتي إطلاق صندوق مصر السيادي صندوقًا فرعيًا لما قبل الاكتتاب العام (الطرح العام) نظرًا للتحديات التي تواجه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم (تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة).

ويهدف الصندوق الفرعي إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح في البورصة، حيث سبق وأعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص

في شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوي على أن تكون من قطاعات متنوعة.

ويتماشى الإطلاق مع برنامج الاكتتاب العام الأولي في مصر وقبله من خلال الاستفادة من نقاط دخول الأسهم الخاصة للشركات المصطفة لبرنامج الاكتتاب العام ومع خروجها خلال السنوات القادمة تحسباً لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق الأوراق المالية.

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على التوسع فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين

خلال جولته بمحافظة الفيوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب بقرية العزب الجديدة، التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التوسع في تنفيذ مشروعات تخدم جانبا كبيرا من المواطنين، وتساهم في توفير فرص العمل.

واستمع مدبولي، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن تلك التوسعات تُمثل المرحلة الثالثة من هذا المشروع، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف م3/يوم، وتشهد تطبيق تكنولوجيا أمريكية لأول مرة في مصر، وتشغيل المحطة بنظام التحكم عن بعد، بتكلفة تنفيذ تصل لنحو 490 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر إتمام المشروع في يناير 2023.