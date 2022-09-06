"الزراعة": الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حيث قامت بزيادة 5 ملايين فدان للمساحة الزراعية المُنتجة.

وأضاف القرش - خلال اتصال هاتفي مع نشرة قناة "دي إم سي" اليوم الثلاثاء- أن الدولة اهتمت بزيادة كفاءة المساحة المُنتجة في مصر، حيث لدينا أراضي قديمة تبلغ 9.7 مليون فدان تتم زراعتها، ونحن حريصون على زيادة قوتها الإنتاجية، كما نفذت الدولة مشاريع الري الحقلي واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات من أجل زيادة حجم الإنتاج، وتبذل الجهود لحماية الرقعة الزراعي، وتسعى أيضا إلى رفع وعي الفلاح المصري.

وتابع، أن كافة المحاصيل الزراعية متاحة ولدينا وفرة من كافة المنتجات، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ومتابعة الأسواق وتلبية احتياجات المواطن.