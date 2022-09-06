شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة لـ"اتحاد العمال": توحدوا.. وانتم قادرون على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قادر على مواجهة كافة التحديات،والمشاركة الفعالة في التنمية و"الجمهورية الجديدة" بما يمتلكه من مقومات و"قوة عمل" كبيرة ،ومؤسسات ثقافية واجتماعية، ومراكز تدريب منتشرة في أنحاء الجمهورية،ودعا ممثلي العمال بالتواصل المستمر مع القواعد العمالية وتوعيتهم بحقوقهم و وواجباتهم،واوضح الوزير أن "الوزارة" حريصة على وجود تنظيم نقابي قوى ومتماسك ومستقل، ومتحد لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،كون اتحاد العمال ونقاباته،ولجانه النقابية، أبرز ضلع من أضلاع الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال ،مشيرا إلى حرص الوزارة أيضا على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ،ومشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين في كل التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال ..

جاء ذلك خلال حضور شحاتة اليوم الثلاثاء ، الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة نواب من ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ ،و أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 481 عضواً يمثلون النقابات العامة التابعة للاتحاد .

وأشار "شحاتة" إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد اليوم بمثابة "عيد نقابي " وخطوة هامة نحو التطوير والتخطيط لمستقبل الاتحاد واستقرار التنظيم النقابي ، مؤكداً أهمية أن تخرج الجمعية العمومية بقرارات من شأنها تحسين الوضع الراهن وأوضاع العاملين به ،من خلال حسن إدارة المؤسسات التابعة له واستغلال الاصول التي يمتلكها الاتحاد .

وخلال الجلسة الافتتاحية ارسل محمد جبران رئيس الاتحاد باسم أعضاء الجمعية العمومية برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها استمرار مساندة عمال مصر للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الراهنة،وتجديد الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتعظيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة ..

وكان عيد مرسال الامين العام للاتحاد في بداية الجلسة الافتتاحية قد اعلن افتتاح الجمعية العمومية العادية واكتمال النصاب القانوني ، منوهاً إلى أن الجمعية ستناقش بنودا هامة من شأنها تطوير التنظيم النقابي لتحقيق مصلحة الوطن العليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما ألقى كلاً من ميرفت فوزي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ، وأحمد عبدالله رئيس قطاع الرقابة المالية على النقابات العمالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، كلمة تعقيبا على تقارير الميزانيات العامة والحسابات الختامية للاتحاد ..وقدمت الجمعية النائبو نشوي الشريف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب .

وفي كلمته التي ألقاها، عقب عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الحركة النقابية المصرية ، توجه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الجمعية العمومية بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه حضور الجمعية العمومية ،وحسن التعاون بين الوزارة والاتحاد لخدمة وطننا العزيز ، وتوجه بالشكر أيضا لاعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام على ثقتهم باختياره كقائم باعمال رئيس الاتحاد ، كما وجه تحية إجلال وتقدير إلى رواد الحركة النقابية المصرية لدورهم البارز في خدمة الوطن على مر العصور.

واوضح " جبران " أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير آليات الحركة النقابية مما يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يحتاج لتعديل لبعض بنود اللوائح المالية والإدارية بهدف وضع التنظيم النقابي في مكانته المتميزة تماشياً مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن توطيد علاقات الاتحاد الدولية مع المؤسسات الدولية باعتباره أحد القوى الناعمة المساندة للجهود الدبلوماسية الرسمية للدولة بالخارج.

وتناقش أول جمعية عمومية للاتحاد العام في دورته الجديدة 2022-2026 ،اليوم الثلاثاء ،مجموعة من الملفات والبنود التنظيمية ومنها : مناقشة تقرير عن نشاط الاتحاد منذ عام 2018 حتى الان ، وكذلك قرارات مجلس إدارته الصادرة بتلك الفترة ، وعرض نتائج انتخابات عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث " لجان نقابية – نقابات عامة – اتحادات عمالية " ، وكذلك عرض الميزانيات العامة للاتحاد العام وجريدة العمال والتقارير المالية المعدة عنهما، وعرض الحسابات الختامية للمؤسسة العمالة لخدمات المصايف " مدينة الاحلام السياحية " ، فضلاً عن مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة المالية للمنظمات النقابية ،والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الاساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف ، وكذلك اعتماد ترشيحات النقابات العامة والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس ادارة "الاتحاد العام".