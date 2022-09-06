شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم فائزى المسابقة الكبرى لمجلة مدارس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة الفائزين في المسابقة الكبرى التي نظمتها مجلة مدارس الأحد للنشء، وتحدث قداسته معهم عن مفهوم النجاح.

وأشار قداسة البابا إلى أن مقومات النجاح من خلال حروف الكلمة ن ج ا ح وهي:

ن: نظام: في كل شئ في الحياة

ج: جهاد: الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ. (مز ١٢٦: ٥)

ا: إيمان: الثقة في الله وفي النفس

ح: حصاد: والحصاد هو ثمرة التعب والجهد.

واستمع إلى أسئلة الفائزين والتي تنوعت بين أسئلة روحية ولاهوتية عملية، حيث دارت حول معاني الرضا والفرح والمحبة والإدانة النجاح، الغفران،.. إلخ.

وعبر الحضور عن فرحتهم بلقاء قداسة البابا وقدمت إحدى الفائزات (من إيبارشية البلينا بسوهاج) باقة ورد لقداسته وقالت له: "كل أولادك في إيبارشية البلينا يرسلون لك محبة مع هذه الورود" كما قدمت طفلة في المرحلة الابتدائية عمل فني يدوي هدية لقداسة البابا، وطلب الشاب "أندرو" وهو في المرحلة الثانوية من إيبارشية جرجا، توقيع قداسة البابا على بحث قام بإعداده بعنوان "لآلئ نفيسة لباباوات الكنيسة" وشجعه قداسته بعد أن تصفح محتوى البحث باهتمام ووقع عليه، بعد أن كتب عبارة "برافو يا أندرو".