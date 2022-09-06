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شكري يبحث مع وزيرة خارجية سلوفينيا جذب الاستثمارات

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القاهرة - سامية سيد - ‏عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، مشيرا إلى أنه تم خلال استقبال شكري للوزيرة السلوفينية تناول سبل دعم العلاقات الثنائية، وجذب الاستثمارات السلوفينية إلى مصر والتعاون في المنظمات الدولية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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