شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع وزيرة خارجية سلوفينيا جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، مشيرا إلى أنه تم خلال استقبال شكري للوزيرة السلوفينية تناول سبل دعم العلاقات الثنائية، وجذب الاستثمارات السلوفينية إلى مصر والتعاون في المنظمات الدولية.