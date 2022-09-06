شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: لا بد من نجاح القمة العربية للمساهمة فى احتواء أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك العديد من الأزمات، بدء من الحرب في أوروبا، ناهيك عن القضايا الاخرى في المنطقة بدء من فلسطين، وسوريا واليمن والعراق.

وشدد الأمين العام، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة أن تكون القمة العربية المقبلة في الجزائر ناجحة، من أجل احتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة مع التداعيات الكبيرة للازمات الدولية، مع تفاقم الازمات العربية.