شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جمهورية البرازيل بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الإتحادية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية بالقاهرة بهذه المناسبة.
كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة للملك مسواتي الثالث، ملك اسواتيني بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.