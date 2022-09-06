شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جمهورية البرازيل بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الإتحادية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.