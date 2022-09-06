بينهم 21 تاجر مخدرات.. الأمن العام يطارد تجار السلاح والكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهمًا لـ13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7472 حكما قضائيا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.