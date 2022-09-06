تأجيل محاكمة 43 متهمًا في قضية "حرس الثورة" لـ17 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ "حرس الثورة"، لجلسة 17 أكتوبر المقبل، لاستجواب المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ "حرس الثورة" للمحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني، وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وبندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.