بعد استشهاد ضابطين.. مقتل عنصرين إجراميين في اشتباك مع الشرطة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلي والمتورطين في واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، مما أدى إلى استشهاد ضابطي شرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد باقي عناصر البؤرة الإجرامية 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم في العديد من القضايا " سرقة- سلاح- مخدرات" بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.

تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين.

وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية -4 خزينة – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.