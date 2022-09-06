شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وضع المتهم بقتل فتاة الشرقية مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قررت محكمة جنايات الزقازيق، خلال ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، والتى قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، إيداع المتهم في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته النفسية، ونظر الدعوة يوم 3 أكتوبر المقبل.

واستمعت محكمة جنايات الزقازيق خلال ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، إلى المدير الإدارى للمستشفى المتخصص في العلاج النفسى الذى كان يتعالج فيه المتهم عام 2019.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

وزير الإسكان يوجه بإتاحة تخصيص أراض لكافة المتقدمين لمشروع بيت الوطن

فى بشرى سارة لحاجزي مشروع "بيت الوطن"، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتاحة المزيد من قطع الأراضى لاستيعاب طلبات جميع الحاجزين بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والذين قاموا بالتحويل لحجز قطع أراض، ولم يصبهم الدور نظراً لورود تحويل آخر قبل تحويلهم.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، لمتابعة سير إجراءات التخصيص بالمرحلة الثامنة التى تم غلق باب الحجز بها مؤخراً، مؤكدا أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد الوزير على أهمية تطوير العمل بمشروع بيت الوطن، حيث إن هناك مجموعة من الأفكار المطروحة لتطوير العمل بالمشروع، موجها مجموعة العمل بالتواصل المباشر معه لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار للتشخيص السريع للكشف عن كورونا استعدادا لمؤتمر المناخ

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن خطة التأمين الطبى الوقائى لمؤتمر المناخ COP 27، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر بداية شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ تتضمن توفير عيادات ثابته ومتنقله بالحجر الصحى بالمطارات وأماكن إقامة الوفود والقاعات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالرعايات المركزة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدولى ومستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مصغر، وتوفير مليون ونصف اختبار التشخيص السريع للكشف عن فيروس كورونا "rapid test".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

التموين: استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه لإنشاء 18 منطقة تجارية بـ14 محافظة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية، وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ، وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا.

وزيرة التخطيط: تأسيس صندوق داخل "مصر السيادى" لتجهيز الحصص المقرر طرحها بلجنة الطروحات

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تأسيس صندوق فرعى داخل صندوق مصر السيادى يتم من خلاله تجهيز الحصص التى من المقرر طرحها في لجنة الطروحات.

وقالت السعيد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، "إنه تم تأسيس صندوق فرعي داخل صندوق مصر السيادي يتم من خلاله تجهيز الحصص التي من المقرر طرحها في لجنة الطروحات، بحيث يكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وأن أول الحصص التي سيتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام (المملوكة للدولة)".

ويأتي إطلاق صندوق مصر السيادي صندوقًا فرعيًا لما قبل الاكتتاب العام (الطرح العام) نظرًا للتحديات التي تواجه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم (تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة).

ويهدف الصندوق الفرعي إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح في البورصة، حيث سبق وأعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص

في شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوي على أن تكون من قطاعات متنوعة.

ويتماشى الإطلاق مع برنامج الاكتتاب العام الأولي في مصر وقبله من خلال الاستفادة من نقاط دخول الأسهم الخاصة للشركات المصطفة لبرنامج الاكتتاب العام ومع خروجها خلال السنوات القادمة تحسباً لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق الأوراق المالية.

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على التوسع فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين

خلال جولته بمحافظة الفيوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب بقرية العزب الجديدة، التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التوسع في تنفيذ مشروعات تخدم جانبا كبيرا من المواطنين، وتساهم في توفير فرص العمل.

واستمع مدبولي، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن تلك التوسعات تُمثل المرحلة الثالثة من هذا المشروع، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف م3/يوم، وتشهد تطبيق تكنولوجيا أمريكية لأول مرة في مصر، وتشغيل المحطة بنظام التحكم عن بعد، بتكلفة تنفيذ تصل لنحو 490 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر إتمام المشروع في يناير 2023.