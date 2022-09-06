شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا الأنبا إيساك: فقدنا أسقفًا أمينًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وفاة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير الأنبا مكاريوس السكندرى. وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم الكنيسة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا. وصلى رئيس الأساقفة لأسرته ومحبيه أن يسكب الله تعزياته في قلوبهم وأن يترأف عليهم.