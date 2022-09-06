شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان تطرح برنامج علوم البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور أسامة إمام عميد الكلية مجموعة من برامج الدراسات العليا منها برنامج علوم البيانات فى المراحل الثلاثة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

وتهدف الجامعة بطرح مثل هذه البرامج الدراسية المتطورة خدمة وتطوير المجتمع البحثى المصرى لمواكبة التحديث القائم فى شتى المجالات فى ضوء التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة ورؤية الدولة 2030.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الجامعة تسعى لطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا المتميزة التى تتواكب مع احتياجات سوق العمل والمستجدات فى مجالات البحث العلمى ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، بحيث يكون خريج الدراسات العليا قادر على المنافسة على المستوى العالمى وفى نفس الوقت تثرى الأبحاث التى تنتجها الكلية المجتمع المحلى والعالمى بحلول تطبيقية للمشاكل التى تواجه متخذى القرار بأسلوب علمى مبنى على أسس معلوماتية فى ضوء التحول الرقمى لمصر.

وأوضح الدكتور سيد عبد الجابر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، أن مجال علم البيانات هو المجال المناسب لأكثر الوظائف المطلوبة فى سوق العمل وأكثرها انتشارًا عالميًا مجال علوم البيانات مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي. مجال علم البيانات يساعد فى عمل تحليل للبيانات وتطبيق أبحاث مهنية مبنية على أسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال وما يضيف هذا البرنامج بريقًا فى جامعة حلوان أن الكلية عقدت بروتوكولات تعاون واتفاقات مع شركات عالمية متخصصة فى هذا المجال لإتاحة الفرصة للباحثين فى برنامج علوم البيانات لتطبيق ما تعلموه بشكل مهنى، كما تم الاتفاق مع الشركات على توفير مشكلات بحثية تطبيقية للدارسين لمساعدتهم على اكتساب خبرة أكبر، وفى نفس الوقت إنتاج أبحاث علمية تطبيقية ذات قيمة وتأثير فى مجالات تطبيق علوم البيانات.

ويمكن للدارس الحصول على درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراه. وقد تم إتاحة هذه الدراجات العلمية لإفادة أكبر قدر ممكن من خريجى الكليات فى التخصصات المختلفة وليس فقط خريجى الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/fci.helwan.edu وللالتحاق بالبرنامج يمكن الدخول على الرابط التالي: http://admission.postgraduate.helwan.edu.eg