شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان ونودع الصيف.. فصل الخريف يبدأ الجمعة 23 سبتمبر ويستمر 89 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 16 يوما باتت تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" ، حيث كشفت الحسابات الفلكية ، أن فصل الخريف سيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و44 دقيقة.

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب ، ويتناقص ميل أشعتها ، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر ( الاعتدال الخريفي ) فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.





يوم الاعتدال الخريفىوهذا اليوم يتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الخريف في النصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي

الوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي ، وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان ؛ فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي ، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي ، حتى يصل ميل الشمس ( -27′27 ° ) ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي ، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في 365,25 يوم تقريباً .

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".



طقس الخريف طقس الخريف وفصل الخريف يعتبر فصل إنتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وإنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

كما يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.