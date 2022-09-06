وزير التموين يدشن أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

دشن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول سوق نموذجي مركزي بمنطقة الدلتا، داخل المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا محافظة الغربية.

وقال وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 87 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير، أن المنطقة اللوجستية التجارية تتوسط عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن المنطقة تضم معارض تجارية وأسواقا مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب، بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.

وقال "المصيلحي"، إن وضع حجر الأساس لأول سوق نصف جملة داخل المنطقة اللوجستية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في أسواق جملة وأسواق نصف جملة بمختلف المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية وتقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

في السياق، قام وزير التموين ومحافظ الغربية، بافتتاح وصلة الطريق الدولي، التي تم إنشاؤها بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والمنطقة اللوجستية بالغربية وهيئة الطرق والكبارى بتكلفة وصلت إلى 80 مليون جنيه بطول 1400 متر، وهو المدخل الرئيسي إلى المنطقة اللوجستية، وتعمل على سهولة الانتقال من المحافظات إلى المنطقة التجارية، كما أنها تعتبر مدخلا جديدا إلى مدينة طنطا.

كما تم افتتاح مركز تدريب "Matrix Horizon"، ويوفر خدمة تعليمية متميزة، من خلال مناهج علمية تتماشى مع التطور الحادث في العالم، وتتناسب مع متطلبات السوق العالمي، من خلال اعتمادات رسمية مع شركات عالمية ذات موثوقية كبيرة في العالم مثل شركة "CISCO" العالمية للشبكات والأمن السيبراني، و شركة "ORACLE" العالمية للتدريب على النظم وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية واللوجستية والمالية والإدارية وتصميم الجرافيك والرسوم المتحركة.