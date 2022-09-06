صور| الداخلية تنظم قوافل إنسانية وطبية بالغربية والمنوفية للقرى الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه القوافل (طبية - إنسانية)؛ في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاورها إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واستهدفت القوافل عدد من القرى بنطاق محافظتي (الغربية – المنوفية) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.. فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.