النيابة تحقق في وفاة طفلة بحوض الخضار بكرداسة.. وتقرير الصحة: ماتت غرقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في وفاة طفلة رضيعة غرقا في حوض مياه بكرداسة.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وتسلمت النيابة تقرير مفتش الصحة، والذي تضمن أن سبب الوفاة امتلاء تجويف البطن والصدر بالمياه، بالإضافة إلى ظاهرة الزرقة الرمية الداكنة، مما يدل على أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد أي إصابات ظاهرية، بالطفلة ولا يوجد شبهة في الوفاة.

وقالت والدة الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، إنها غفلت عن متابعة ابنتها، وفوجئت عقب ذلك بغرقها في مكان مخصص لغسل الخضراوات التي يتاجر بها زوجها.

وقالت إنها استغاثت بالجيران، وحاولوا إسعافها، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ولم تشتبه في وفاتها جنائيا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفلة رضيعة غرقا في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة خلال الحبو، سقطت بمكان يحتوي على مياه يستخدمه والدها الذي يعمل بائع خضار، في غسل الخضراوات، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.