توجيه الرئيس السيسي بتعزيز جهود «صندوق مصر السيادي» لجذب الاستثمارات.. أبرز ما تناولته الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا، لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية».

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا.. موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021/ 2022، بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك التحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التخطيط عرضت تطور نشاط الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه من الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة، وشريكا للقطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يسهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه.

في هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية للصندوق السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشيء الصندوق من أجلها، خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لمصلحة الاقتصاد الوطني، تحقيقا لأهداف إستراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، بما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ما تحظى به المشروعات التي يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كونها تسهم في تطوير وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات من قبل صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتناول المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، ومنها مشروع «أرض الخيالة»، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فدانا، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلا تجاريا.

كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحا أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل ب 36 موقعا ب 13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيرا إلى موقف تسليم الأراضي الفضاء لتنفيذ المشروع.

وتناول مشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية «حدائق الفسطاط»، والموقف التنفيذي لمشروع «جوهرة الفسطاط».

من ناحية أخرى، أكد مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية، بما يعزز حوكمة الإجراءات بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل اللازم للسلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.

وأكد وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى، رغم التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية.. مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية في أنشطة محددة؛ لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي تم عقده بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.. مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتي ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين - بحلول عام 2030 - بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية، وبأسعار معقولة.. موضحا أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون التقزم بمعدل يتراوح ما بين 5 و7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألفا إلى 2.8 مليون طفل للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكد وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التغذية الصحية، والذي ظهر في كلمة الرئيس خلال قمة نظم الغذاء لعام 2021، حيث أشار إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي للمجتمع، على رأس أولويات الدولة المصرية. جاء ذلك خلال إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و415 مليون جنيه.

وأشارت إلى توقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و22 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي الخدمة :‫‬http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx