شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة رفع المخلفات من المحميات الطبيعية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو ربط فئة جديدة بالمحميات، وهى فئة الأطفال لعمل مشروعات وأنشطة ترفيهية بالمحمية، لزرع مفاهيم البيئة والمحميات باستخدام بعض الألعاب الجديدة والمبتكرة، وربط المحميات بأنشطة غير تقليدية بالتعاون مع منظمات غير ربحية، ومنها إقامة مارثون اليوم بمحمية وادى دحلة للشباب والعائلات بالوديان وتخصيص الأرباح لتنظيف المحمية ووضع سلات لجمع المخلفات، كنوع من المشاركة المجتمعية لأن المحميات ملك للجميع.

خلال هذا التقرير نرصد 8 معلومات عن هذه المبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة:

1-ضمت المبادرة أكثر من 100 عداء وعداءة مصريين وأجانب مقيمين بمصر ووافدين من الخارج.

2-تضمنت المبادرة تنظيف محمية وادي دجلة من المخلفات والتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المحمية.

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‏ 3-شددت المبادرة على تنمية السلوكيات التي يجب اتباعها عند الزيارة.

4-حرص القائمين على المبادرة على تقليل المخلفات الناتجة عن الحدث بقدر الإمكان.

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‏ 5-تم منع استخدام زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

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‏ 6-تم جمع كل المخلفات وإعادة تدويرها، والتبرع بعائد المبادرة في صورة صناديق جمع مخلفات.

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‏7-تم تقسيم المخلفات إلى بلاستيك وورق ومعادن زجاج ومخلفات عضوية.

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‏8- تم نشر المنتجات على امتداد درب الوادي الرئيسي لوجود كثافة الزوار ، و في موقف انتظار السيارات، للتقليل من تناثر القمامة في انحاء الوادى.