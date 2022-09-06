شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض وأطباء ومهندسين.. تعرف على تفاصيل التقدم لوظائف فى 24 مجالا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، وذلك وفق تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الوظائف المطلوبة فى الإمارات للعمل فى إحدى المؤسسات الطبية،:

1- طبيبة جراحة تجميلية.

2- طبيبة تخدير.

3- مساعد طبيب تخدير.

4- طبيب عناية مشدد.

5- طبيبة أشعة.

6- 2 فني أشعة من الذكور وفني أشعة (أنثى) .

7- 2 طبيبة مخبر.

8- 3 فني مختبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث.

9- 10 ممرضات.

10- 2 صيدلي من الذكور ، وواحدة من الإناث .

11- مدير مالي من الإناث.

12- مساعد مدير مالي وأمين صندوق .

13- أمين مستودع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل في المجال الطبي.

14- مهندس معدات طبية.

15- مساعد مهندس معدات طبية.

16- مهندس معلومات تقنية.

17- مساعد مهندس معلومات تقنية.

18- 4 موظفات استقبال.

19- 2 موظفات علاقات مرضى.

20- 4 موظفين تسويق الكتروني (2 من الإناث و2 من الذكور).

21- 4 موظفات سنترال.

22- 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث.

23- مسئول تأمين طبي من الإناث ، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبي .

24- خبير قانوني ومحامي.

وتقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج ، بديوان عام وزارة القوى العاملة" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة"، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، و ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر ساري ، مشيرة إلى أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم ، ويحدد الراتب بعد المقابلة.