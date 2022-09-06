شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف الدعم الاستثنائى، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف الدعم الاستثنائى.

وأيد 90% من القراء مطالب تشديد الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف الدعم الاستثنائى، بينما عارض 10% من القراء مطالب تشديد الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف الدعم الاستثنائى.



