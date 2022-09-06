لا يستحق صرف زيادة التموين الاستثنائية.. هل يحق له التظلم؟ الوزارة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يحق لأي شخص لم يصرف الدعم التمويني الإضافي التظلم على القرار، حيث إن قاعدة البيانات للمستحقين والبالغ عددها 7 ملايين و670 ألف بطاقة بإجمالي 35 مليون شخص تم إعدادها بعناية جيدة بمعرفة الأجهزة الرقابية لتحديد المستفدين وفق محددات الدعم التي تم إقرارها.

وكانت وزارة التموين أتاحت رسالة من خلال بون صرف الخبر الخميس الماضي لإخبار الأسر المستحقة بقيمة الدعم الإضافي بواقع 7 ملايين و657 ألف أسرة، أما البطاقة التي تضم أسرتين إلى 3 أسر، سيتم صرف دعم إضافي مقداره 200 جنيه وعددها يصل إلى 332 ألف و428 بطاقة.

أما البطاقة لأكثر من 3 أسر يضاف إليها 300 جنيه وعدد هذه البطاقات 926 بطاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 شهور متواصلة.

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