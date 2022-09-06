شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ90٪ بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .



وينشر ”الخليج 365” لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى : وينشر ”الخليج 365” لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى : - القاهرة الكبرى: العظمى 80-85 - القاهرة الكبرى: العظمى 80-85

الصغرى 35-40





- الوجه البحرى: العظمى 80-85

الصغرى 35-40





- السواحل الشمالية:العظمى 85-90

الصغرى 55-60





- جنوب سيناء : العظمى 60-65

الصغرى 30-35





- شمال الصعيد : العظمى 50-60

الصغرى 20-25





- جنوب الصعيد :العظمى 30-35

الصغرى 10-15