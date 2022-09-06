شكرا لقرائتكم خبر عن ‎المجلس العربى للمياه يعقد مؤتمرا صحفيا غدًا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس العربى للمياه غدًا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى شرم الشيخ " مؤتمر الأطراف للمناخ تحت رعاية وزارة الخارجية ممثلًا للرئاسة المصرية للمؤتمر.

‎ويتم تنظيم يوم المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء ، وتنظيم جناح خاص بالمياه ، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف معالتغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

‎وسوف يتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك فى شهر مارس 2023.

‎وسوف يتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناجحة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

‎جدير بالذكر، أن هناك ترابطا بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، لذلك يتم العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية ، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.