شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": استمرار دعم مبادرات 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لتحسين الرعاية الصحية للمواطن المصري، وخصصت 10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية.

وبحسب البيان المالي الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، أكدت الحكومة استمرارية دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

جدير بالذكر، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.