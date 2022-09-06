شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد. أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان: 1. من القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها. 2. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها. 3. القاهرة ـ المنيا 75 جنيها. 4. القاهرة ـ ملوى 80 جنيها. 5. القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها. 6. القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات. 7. القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها. 8. القاهرة ـ قنا 120 جنيها. 9. القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها. 10. القاهرة ـ ادفو 145 جنيها. 11. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها. 12. القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

أسعار التذاكر