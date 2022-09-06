شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج بالمجان فى مراكزنا وبسرية تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مرحلة علاج الإدمان تبدأ بطلب المريض العلاج من خلال التواصل مع الخط الساخن والتوجه لأحد المراكز، وهم 28 مركزا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العلاج من الإدمان بالمجان بالكامل وفي سرية تامة.

وأوضح الدكتور هشام جمعة، في مداخلة ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن علاج الإدمان يكون على ثلاث مراحل أهمها بناء الإنسان من جديد وبناء شخصيته ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى الإدمان حتى لا يعود إليه مرة أخرى، ثم مساعدة المتعافين في بداية حياة جديدة.

وتابع: "الإدمان أحد الأمراض النفسية والمريض بيكون عرضة للانتكاس، ولازم يكون فى متابعة طوال الوقت، والمتعافين لما بيخرجوا نوفر لهم يوم فى الإسبوع يشارك في الجلسات الجماعية أو الفردية والإدمان علاجه مكمل لآخر العمر ولازم طول الوقت نحاصر أعراض الانتكاس".