شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: مقتل 4 مسلحين و5 جنود في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود مع أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات باكستان عن مقتل 4 مسلحين و5 جنود في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود مع أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت شيرى رحمان، وزيرة التغير المناخى فى باكستان، إن الدول الغنية المسببة للتلوث التي تقع على عاتقها أغلب مسئولية الانهيار المناخى البائس، قد حنثت بوعودها لخفض الانبعاثات ومساعدة لدول النامية على التكيف مع الاحتباس الحرارى، مؤكدة أن التعويضات قد تأخرت كثيرا.

وفى مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، قالت رحمان التي تعانى بلادها من آثار فيضانات مدمرة أدت إلى مصرع المئات من الأشخاص وتشريد أخرين ناهيك عن الدمار الواسع، إنه يجب إعادة النظر فى أهداف الانبعاثات العالمية والتعويضات، نظرا للطبيعة المتسارعة والتي لا هوادة فيها فى للكوارث المناخية التي تضرب دولا مثل باكستان.