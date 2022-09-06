شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 6/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 27: 3
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:00
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:56
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:17 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:19