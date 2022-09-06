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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 6/9/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء   فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:05  ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 27: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء  7:33


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:00

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد  صلاة العصر 3:23 م 

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:29  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:56

وقت صلاة الظهر 11:42 

موعد صلاة  العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:07  ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:19

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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