شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 6/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 27: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:00

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:23 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:56

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:19