شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ نقيب المحامين الجديد بتولى منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بخالص التهنئة إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لفوزه بمنصب النقيب في انتخابات النقابة.

وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين، عن تمنياته لنقيب المحامين الجديد ولأسرة المحامين بالتوفيق والسداد في منصبه وفي قيادة مسيرة نقابة المحامين في خدمة مصرنا الغالية، وأن ينعم وطننا الغالي بمزيد من الرخاء والاستقرار.