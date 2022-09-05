شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم لقاء لطلاب جامعيين فى بنى مزار والبهنسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إيبارشية بنى مزار والبهنسا اليوم الروحى الأول للجامعيين بعنوان " اليوم بيك وليك"، أمس، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول ببنى مزار (مقر المطرانية).

وتضمن اللقاء الذى حضره حوالى 700 من أبناء الكنيسة فى مرحلة جامعة، والمحاضرة الأولى ألقاها الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والمحاضرة الثانية ألقاها الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا.

وفى سياق متصل، نظمت خدمة أسرة القديس يوسف النجار التابعة لكنيسة السيدة العذراء، أرض الجولف، بمصر الجديدة في الفترة من الثانى وحتى الرابع من سبتمبر الجارى، لقاءات متنوعة للكنائس القبطية بإسبانيا، وذلك فى مدن: ثيربيرا وبرشلونة وليريدا.

وتضمن برنامج الزيارة:

- يوم روحى بعنوان "صغير لكن محبوب" لمراحل حضانة وابتدائى وإعدادى وثانوى.

- عرض بانوراما عن الكنيسة القبطية، بعنوان "مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْنى"، وشملت: رحلة العائلة المقدسة، والفن القبطي، ومجموعة من الألحان القبطية باللغات القبطية والأسبانية وشرحها، وشرح ملابس الشمامسة، ونبذة عن الرهبنة القبطية وملابسها مؤسسها القديس الأنبا أنطونيوس.

- لقاءات مختلفة فى الأسواق والشوارع تحت شعار "رسالة فرح".